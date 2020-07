Laboratório de virologia instalado no Sal começou hoje a realizar testes

O centro virológico instalado no laboratório da BIOLAB no Sal começou hoje a realizar testes de COVID-19, conforme avançou o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Arlindo do Rosário que falava durante a discussão, no parlamento sobre o relatório das medidas tomadas pelo Governo no período de emergência, avançou que o executivo está a avançar agora com um laboratório na ilha do Fogo. “Há 4 meses não tínhamos nenhum laboratório capaz de fazer este exame. Hoje já temos mais um laboratório em São Vicente e há uma boa notícia, que hoje também no Sal já começamos a fazer testes. E vamos avançar para o Fogo. Vamos avançar para dar respostas o mais rápido possível a essa situação”, assegurou. Arlindo do Rosário fez saber ainda que o Centro de Saúde de Santa Maria está prestes a ser concluído e as obras dos centros de Saúde de Assomada e Órgãos estão num “bom ritmo”. O Centro de hemodiálise em São Vicente, conforme declarou, vai ser concluído ainda este mês. Actualmente Cabo Verde soma 1552 casos de COVID-19 e 730 recuperados.

