Laboratórios de Virologia reforçados com investimento de mais 164 mil contos

O Governo vai gastar mais de 164 milhões de escudos para reforçar a capacidade de realização de testes à COVID-19 nos laboratórios de virologia do arquipélago, conforme autorização aprovada em conselho de ministros.

A autorização, publicada esta quinta-feira em Boletim Oficial, prevê o fornecimento de equipamentos e reagentes para os laboratórios do Instituto Nacional de Saúde Pública, que funcionam na Praia e em São Vicente.

“Tendo em conta a demanda na realização dos testes da COVID-19, torna-se necessário reforçar os laboratórios de virologia existentes no país com equipamentos, materiais, reagentes de consumo para os respectivos laboratórios e formação aos utilizadores e aos técnicos”, lê-se na resolução, que autoriza os ministérios das Finanças e da Saúde a realizar uma despesa para o efeito de 164.192.634 escudos (1,4 milhões de euros).

O Governo anunciou anteriormente a intenção de reforçar a capacidade de testagem à COVID-19 – que já chegou a ser de mais 600 amostras por dia nas últimas semanas –, prevendo a realização de testes também nas ilhas do Sal, da Boa Vista e do Fogo, além de um segundo laboratório na Praia.

Cabo Verde registou ontem mais 45 novos infectados com COVID-19, elevando o total acumulado do país a 2.418 casos diagnosticados desde 19 de Março, com 23 óbitos.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infectou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.