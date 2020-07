​Coronavírus: O dia em revista

O número de doentes recuperados de COVID-19 disparou hoje para 1363, depois de mais 147 pacientes que tiveram alta na Praia (108), em Santa Cruz (2) e na ilha do Sal (37). Também foram diagnosticados 38 novos casos da doença no país. O mundo ultrapassou a barreira dos 15,8 milhões de casos.

O boletim epidemiológico divulgado estar tarde pelo Ministério da Saúde, aponta que as novas infecções pelo novo coronavirus foram diagnosticados na Praia (36), São Salvador do Mundo (1) e Ribeira Brava (1). O país passa a contabilizar 871 casos activos, 1363 doentes recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos para os seus países, perfazendo um total de 2258 casos positivos acumulados.

Lá por fora

No continente africano, foi superada a barreira dos 800 mil, com 810.008 infectados, mais 22.507 que no dia anterior, segundo os dados actualizados da pandemia.

Na Guiné-Bissau, o Presidente Umaro Sissoco Embaló prolongou hoje o estado de emergência no país até 24 de Agosto, pela sétima vez. Aquele país, com cerca de dois milhões de habitantes, tem quase um total acumulado de 2.000 casos de infecções, incluindo 26 vítimas mortais.

Já Angola aumentou o número de infecções por covid-19 para 916, com 36 novos casos e mais quatro óbitos nas últimas 24 horas.

A Itália registou cinco mortes com covid-19, nas últimas 24 horas, o mesmo aumento registado na sexta-feira, confirmando 274 novos contágios, num valor consonante com a média dos últimos dias.

No total, em Itália foram infectadas com o novo coronavírus 245.864 pessoas, desde que foi detectado o primeiro caso, em 21 de Fevereiro.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que fez um teste para detectar se ainda estava infectado pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19, e constatou que já se recuperou plenamente da doença. Isto num dia em que o país registou mais de 85 mil mortes e 2,3 milhões de infectados.

Total de infectados

Ao final da tarde deste sábado, o mundo tinha já chegado aos 639.981 mortos e 15,8 milhões de infectados pelo novo coronavirus.

De acordo com o balanço da AFP, que se reporta às 11:00, estão oficialmente notificados 15.815.830 casos de infecção, dos quais 8.891.100 estão considerados curados.