Coronavírus: O dia em revista

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, das 301 amostras analisadas nos laboratórios de virologia foram diagnosticados mais 36 casos positivos da COVID-19. Entretanto, 18 pessoas tiveram altas.

Até o momento, o país totaliza 2189 casos positivos acumulados, 1150 recuperados e 21 óbitos.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a organização decidiu pela não realização do Atlantic Music Expo (AME) 2020 e comunica as datas previstas para a edição de 2021.

Em 2021, o Atlantic Music Expo (AME) vai acontecer entre os dias 5 e 8 de Abril, e terá os artistas e programa deste ano (2020).

O ministro do Turismo cabo-verdiano alertou que o sector turístico, que representa 25% do Produto Interno Bruto, só retomará em 2023 os níveis anteriores à pandemia de COVID-19, cenário que o Governo vê “com preocupação”.

“Obviamente que nós teremos uma quebra substancial ao nível dos turistas que vão entrar em Cabo Verde neste ano e no próximo ano. E os números dizem-nos que só em 2023 é que poderemos almejar voltar aos números de 2019”, começou por assumir o ministro Carlos Santos, ao intervir numa conferência promovida pelo grupo parlamentar do MpD, de preparação para o debate sobre o estado da Nação, em 31 de Julho.

Olavo Correia, admitiu hoje que a pandemia de COVID-19 está a colocar “em risco” 150 mil empregos no arquipélago, sendo necessária uma intervenção “muito forte” do Estado para travar o desemprego “em massa”.

“A taxa de desemprego pode duplicar em Cabo Verde, em consequência do impacto da pandemia da COVID-19. Temos, neste momento, cerca de 206 mil pessoas empregadas. Cerca de 150 mil empregos estão em risco”, afirmou Olavo Correia.

COVID-19 no mundo

Os Estados Unidos registaram 63.967 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas, batendo pelo nono dia consecutivo as 60.000 infeções, além de 1.059 mortos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O Brasil estabeleceu nesta quarta-feira um novo recorde de confirmações de novas infecções pelo vírus, com 67.860 casos, elevando para 2.227.514 o número total de infectados e para 82.771 as mortes causadas por COVID-19 no total.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quinta-feira, contabilizavam-se 15.510.450 infecções em todo o mundo, 9.440.086 dos quais recuperados. O número de mortes é de 632.823.

