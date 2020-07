COVID-19: Mil mortos e 63 mil infectados num dia

Os Estados Unidos registaram 63.967 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas, batendo pelo nono dia consecutivo as 60.000 infeções, além de 1.059 mortos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, aquele país totalizou mais de 3,9 milhões de casos confirmados e 142.942 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore, até às 20:30 de quarta-feira (23:30 em Cabo Verde).

Nos últimos nove dias, os Estados Unidos registaram diariamente mais de 60 mil casos de COVID-19, com um máximo de 77.638 novas infeções na sexta-feira.

Com quase 415.000 casos confirmados, a Califórnia tornou-se o estado com mais infeções por coronavírus, ultrapassando Nova Iorque. Mais de 7.800 pessoas morreram na Califórnia desde o início da pandemia, incluindo 115 no último balanço diário.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).