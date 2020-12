Banco Federal diz que EUA se encaminham para tempos económicos difíceis

Os EUA encaminham-se para meses "difíceis", em termos económicos, devido à ressurgência da pandemia do novo coronavirus, avisou o presidente do banco central [Reserva Federal (Fed)], que realçou também a incerteza do impacto de uma nova vacina.

"O aumento dos novos casos de infecções, aqui e no estrangeiro, é preocupante e pode revelar-se difícil nos próximos meses", declarou Jerome Powell, em discurso preparado para a sua audição no Senado de hoje, divulgado na segunda-feira. As notícias recentes sobre a frente das vacinas são "muito positivas a médio termo", sublinhou. Mas, "de momento, permanecem importantes desafios e incertezas, incluindo o calendário, a produção e a distribuição" de uma ou várias eventuais vacinas, acrescentou. Por outro lado, continua a ser difícil avaliar a dimensão do impacto económico com "um qualquer grau de confiança". Por seu lado, o secretário do Tesouro cessante, Steven Mnuchin, que vai ser inquirido ao lado do presidente da Fed perante a comissão da Banca do Senado, defendeu, também em discurso preparado, as medidas tomadas pelo governo de Donald Trump, salientando a subida da produção da economia registada no terceiro trimestre. "Os (norte-)americanos regressam ao trabalho", disse. "O relatório sobre o emprego de Outubro mostrou que a economia já recuperou 12,1 milhões de empregos desde Abril -- mais de 50% de todos os empregos perdidos em razão da pandemia".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.