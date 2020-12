Irão diz que sanções dos EUA dificultam o acesso a vacinas COVID-19

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que as sanções dos EUA estão a dificultar a aquisição de medicamentos e material sanitário pelo Irão no estrangeiro, incluindo vacinas COVID-19 necessárias para conter o pior surto no Médio Oriente.

A administração do Presidente Donald Trump impôs sanções paralisantes ao sector bancário iraniano e à sua indústria vital de petróleo e gás desde que retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear do Irão com as potências mundiais em 2018.

Enquanto os Estados Unidos insistem que os medicamentos e bens humanitários estão isentos de sanções, as restrições ao comércio têm feito com que muitos bancos e empresas em todo o mundo hesitem em fazer negócios com o Irão, temendo medidas punitivas de Washington. O país está também isolado do sistema bancário internacional, o que dificulta a transferência de pagamentos.

"O nosso povo deve saber que para qualquer acção que pretendemos levar a cabo para importar medicamentos, vacinas e equipamento, devemos amaldiçoar Trump cem vezes", afirmou Rouhani citado pela agência noticiosa oficial IRNA.

Ele disse que mesmo as simples transacções para comprar medicamentos de outros países se tinham tornado extremamente difíceis e que pode levar "semanas" a transferir fundos.

Rouhani acrescentou que as autoridades estão contudo a fazer o que podem para comprar vacinas do estrangeiro, esperando entregá-las a indivíduos de alto risco o mais rapidamente possível.

Na semana passada, o Irão disse que está a trabalhar na sua própria vacina, esperando-se que os testes em pacientes humanos comecem no próximo mês. Ainda assim o país planeia comprar 20 milhões de doses de vacinas produzidas no estrangeiro, para uma população de mais de 80 milhões de pessoas.

O Irão comunicou mais de 50.000 mortes por coronavírus em mais de um milhão de casos confirmados - o pior surto no Médio Oriente.

As autoridades têm-se mostrado relutantes em impor o tipo de medidas de bloqueio que se verificam noutros locais da região, em parte devido a preocupações que exacerbariam ainda mais uma crise económica já de si terrível. As sanções contribuíram para uma quebra do valor da moeda do país nos últimos anos que fez disparar o preço dos bens básicos e acabou com as poupanças de vida de muitos iranianos.