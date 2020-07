AME 2020 cancelado e volta em 2021

Devido à pandemia do novo coronavírus, a organização decidiu pela não realização do Atlantic Music Expo (AME) 2020 e comunica as datas previstas para a edição de 2021.

Em 2021, o Atlantic Music Expo (AME) vai acontecer entre os dias 5 e 8 de Abril, e terá os artistas e programa deste ano (2020). A informação foi divulgada hoje, pela organização, na página do evento na rede social, Facebook. A organização avisa ainda que posteriormente serão anunciadas, em conferência de imprensa, mais informações sobre o AME 2021, bem como a apresentação do estudo de impacto económico do evento no país. Segundo a organização, o Atlantic Music Expo foi o primeiro evento nacional a comunicar o seu adiamento face à pandemia da COVID-19. “Na altura do anúncio a COVID-19 ainda era uma realidade externa: Cabo Verde não tinha entrado em estado de emergência, não havia casos e, mundialmente, havia a esperança que seria uma situação relativamente passageira”. Este ano, seria a oitava edição do evento que estava agendado para os dias 13 a 16 deste Abril. O Atlantic Music Expo tem trazido para a capital do país actividades como concertos musicais, workshops, conferências e feira na Praça Alexandre Albuquerque. Além do mais, o evento traz artistas delegados, jornalistas e turistas de vários pontos do mundo. De Cabo Verde, estavam confirmados artistas e grupos como Adé da Costa, Azágua, Banda Marino, Bob Silvestre, Jenifer Solidade, Karlon, Natche, Os Tubarões, Trakinuz e Scúru Fitchádu. A nível internacional, o cartaz teria a participação de Bruno Capinan (Brasil), Daniel Bellegarde (Haiti), Jessica Bongos (Nigéria), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), King Abid (Tunísia/Canadá), Eneida Marta (Guiné-Bissau) e Serge Ananou (Benim).

