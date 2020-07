Coronavírus: O dia em revista

Santiago e Sal continuam a ser os principais pólos da pandemia em Cabo Verde tendo hoje registado, no conjunto, um total de 45 novas infecções. No Parlamento, decorre desde ontem a discussão sobre proposta de lei de Orçamento do Estado Rectificativo para este ano, orçamento esse criado após a COVID-19 ter “destruído” o OE2020...

Essas novas infecções detectadas distribuem-se entre seis municípios de Santiago - Praia, 27; Santa Catarina, duas; Santa Cruz, seis; São Domingos, uma; Ribeira Grande de Santiago, uma, São Lourenço dos Órgãos, uma - e o Sal (com sete).

Com os casos de hoje, Cabo Verde passa a registar 2 418 casos positivos acumulados e 1694 recuperados.

Os números nacionais continuam pois a subir e o país, tal como o resto do mundo, espera a vacina.

Neste momento, há mais de 150 projectos para criação de uma vacina contra a COVID-19 a decorrer, em fases diferentes, e são vários os países que estão a comprar e reservar vacinas de forma antecipada. Cabo Verde está longe de poder competir na corrida à aquisição da mesma, mas como referiu o Director Nacional de Saúde, espera poder contar com o apoio das organizações internacionais para a sua aquisição.

“Em função da evolução da situação epidemiológica, a situação pode complicar-se ainda mais. Eu até acho em como, de acordo com os nossos dados e as nossas previsões, o cenário mais difícil está para vir, ainda estamos no início da gestão económica e social desta pandemia”.

As palavras são do vice-primeiro ministro, Olavo Correia, numa das intervenções no parlamento, que desde quarta-feira discute a proposta de lei de Orçamento do Estado Rectificativo para este ano. Como escreve a Lusa, face às consequências da pandemia, o Governo já antecipa para o arquipélago a maior crise económica em 45 anos de independência.

COVID-19 no mundo

Hoje celebra-se o Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas. Na sua mensagem alusiva à data, a Directora Executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), Ghada Waly, destacou o impacto da pandemia de COVID-19 neste crime, alertando que a mesma ”aumentou os perigos do tráfico de pessoas”.

O Vietname parecia estar a sair milagrosamente incólume da pandemia. Meses sem um único caso de óbito relacionado com o coronavírus, nem sequer de casos confirmados de transmissão local. A confiança sentia-se e os residentes começaram a deixar as máscaras em casa e tudo mais começou a voltar à normalidade... Mas durante o fim-de-semana, relata o NYT, o Vietname, que tinha passado cerca de 100 dias sem um único caso confirmado de transmissão local, anunciou que afinal o vírus estava presente e a propagar-se. Primeiro, um homem de 57 anos de idade de Danang testou positivo para o vírus e está agora em suporte de vida. Em seguida, surgiram rapidamente grupos em cinco hospitais. Na quarta-feira, o vírus tinha-se espalhado pelo país.

“O surto do coronavírus no Vietname, que até agora registou menos de 450 casos, revelou os perigos do vírus, mesmo em locais que pareciam ter feito quase tudo bem na sua batalha contra o contágio”, escreve o NYT.

Em Portugal estuda-se a possibilidade de reabertura de bares e discotecas, após cinco meses de encerramento. De acordo com o jornal Público as regras neste sector serão semelhantes à dos cafés, pastelarias e casas de chá. Sem pista de dança (?!)

Claro que como em tudo, haja criatividade, há discotecas ao ar livre, em zonas mais afastadas dos centros urbanos, que vão sendo criadas, com entrada restrita e tentando cumprir distanciamento social. Mas esse “fenómeno” nascido da pandemia, ainda não é muito falado...

Um pouco por todo o mundo está a acontecer a mesma coisa: o número de infectados não pára de subir nas últimas semanas. A diferença, em relação aos primeiros surtos é que os jovens são a maioria e (também por isso) os casos que surgem não são tão graves. Em Espanha, por exemplo, um dos primeiros países fortemente afectados, os casos têm aumentado, exponencialmente em algumas comunidades, mas conforme o El País explica isso pode não significar que de facto haja um aumento real do contágio mas aspectos relacionados com métodos de contagem e aumento de testagem que tem diagnosticado assintomáticos que antes passavam desapercebidos. Já o facto de serem os mais jovens agora os principais afectados terá a ver com diferentes factores: os mais velhos estão mais protegidos e os assintomáticos (quanto maior a idade mais probabilidade de sintomas graves) mais “detectáveis”. (El País)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quinta-feira registavam-se 17,334,919 casos de infecção (17,042,873, ontem) dos quais 10,827,388 recuperados (10,562,854, ontem). 673,026 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (666,285, ontem)

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h03 de dia 30/07)

Sugestão do dia

Hoje a sugestão do dia está no próprio site do Expresso das ilhas. Na rubrica “Teste Rápido”, um projecto da Rádio Morabeza e do Expresso das Ilhas, responde-se esta semana às seguintes questões: Que critérios tem a União Europeia para a abertura de fronteiras a países terceiros? É possível a alta de pacientes infectados com covid-19 sem a realização de teste? O ar condicionado pode ser usado durante a pandemia?

Pode ver a resposta a outras questões pertinentes em outras edições de teste rápido, todas as quintas.

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 17/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2010 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 30/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 03/06/2010 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 06/06/2020 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 13/06/2020 | 14/06/2020 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 20/06/2020 | 21/06/2020 | 22/06/2020 |23/06/2020 |24/06/2020 |25/06/2020 |26/06/2020 |27/06/2020 |28/06/2020|29/06/2020| 30/06/2020 |01/07/2020 |02/07/2020 | 03/07/2020 | 04/07/2020 |05/07/2020 |06/07/2020 |07/07/2020 |08/07/2020| 09/07/2020| 12/07/2020| 13/07/2020|14/07/2020| 15/07/2020| 16/07/2020| 17/07/2020| 18/07/2020| 19/07/2020| 20/07/2020 | 21/07/2020 |22/07/2020 |23/07/2020 | 24/07/2020 | 25/07/2020 | 26/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020