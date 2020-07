Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde registou hoje mais 55 recuperados, 30 novos casos e um óbito. Os casos por 100 mil habitantes em Cabo Verde dificultam reabertura de fronteiras.

Durante a conferência sobre a situação epidemiológica no país, o Director Nacional de Saúde avançou que o país tem 78 casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, um valor acima daquele que é exigido pela União Europeia para reabrir as fronteiras e que é de 20 casos por cada 100 mil habitantes.

O número de passageiros transportados via marítima em Cabo Verde caiu de 50 mil em Janeiro para 19 mil em Junho, com uma quebra de 62%, conforme dados apresentados quarta-feira pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga.

O governante, convidado a falar dos impactos da COVID-19 nos transportes marítimos em Cabo Verde durante a conferência promovida pelo MpD, no âmbito da preparação para o debate sobre o Estado da Nação, disse que no mês de Abril houve uma queda de 99% a nível dos transportes de passageiros.

O ritmo de crescimento económico continua a abrandar no segundo trimestre 2020, registando o valor mais baixo dos últimos 16 trimestres, evidenciando que o clima de negócios é “desfavorável”.

De acordo com os resultados dos Inquéritos de Conjuntura aos Agentes Económicos divulgados pelo INE, nos sectores do Turismo, Transporte e Serviços Auxiliares aos Transportes cujas conjunturas são desfavoráveis, os empresários apontaram factores relacionados com a pandemia da COVID-19 como sendo os principais obstáculos.

COVID-19 no mundo

África registou um recorde de 834 mortos em 24 horas devido à COVID-19, com o total a subir para 16.434, tendo mais de 770 mil infetados, mais 23.808 nas últimas 24 horas, também um dos valores diários mais elevados, havendo 436.698 pessoas recuperadas, mais 39.917, igualmente um recorde.

A África Austral regista o maior número de casos (410.457) e de mortos (6.253), mais 13.848 casos e 581 mortos nas últimas 24 horas, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infectados e mais mortos em todo o continente, com 394.948 casos (mais 13.150) e 5.940 vítimas mortais (mais 572).

O isolamento devido à pandemia de COVID-19 aumentou o número de casos de abuso sexual de crianças na União Europeia (UE), nomeadamente na internet, informou hoje a Comissão Europeia, apresentando medidas para o combater.

Ylva Johansson afirmou à Lusa que uma das medidas previstas se centra no que "as empresas de telecomunicações devem fazer para detectar, denunciar e apagar este material", que é disseminado na internet, visando assim "ajudar as forças policiais" no seu trabalho, com um reforço da legislação neste âmbito.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta sexta-feira, contabilizavam-se 1.789.708 infecções em todo o mundo (15.510.450 ontem), 9.622.977 dos quais recuperados (9.440.086 ontem). O número de mortes é de 639.048 (632.823 ontem).

