Quebra acentuada nas importações e exportações de Cabo Verde

Relatório do INE mostra impacto da paralisação causada pela pandemia de COVID-19. Exportações caíram 45% e as importações 25%. Reexportações tiveram quebra mais acentuada, caindo 61%.

Segundo mostra o relatório de Estatísticas do Comércio Externo relativo ao Segundo Trimestre de 2020, as contas do comércio externo nacional mostram uma descida acentuada em todas as trocas comerciais realizadas por Cabo Verde.

O documento dá conta de uma quebra acentuada das importações, que desceram 25%, das exportações que registaram uma quebra de 45% e das reexportações que diminuíram 61% quando comparadas com igual período do ano passado.

Explicando estes números, o INE refere que no segundo trimestre deste ano as exportações renderam 896 mil contos a Cabo Verde. Menos 748 mil contos relativamente ao mesmo período do ano passado.

"A Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 91% do total das exportações cabo-verdianas" sendo Espanha o principal cliente de Cabo Verde "na zona económica europeia, representando, no período em análise, 62,4% do total das exportações".

"Os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os Preparados e conservas de peixes, representando (56,5%). Os Peixes, crustáceos e moluscos posicionam em segundo lugar com (23,9%) do total e os Vestuários a terceiro posição com um peso de (5,8%)", acrescenta o documento do INE.

No que respeita a importações a Europa "continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com (73,5%) do montante total (contra 80,8% do mesmo período do ano transacto)".

Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 49,1% do total (+7,5 p. p. em relação ao trimestre homólogo), seguido da China com 10,8% (+6,4 p.p. em relação ao trimestre homólogo). Países Baixos e Espanha, com respetivamente, (5,4%) e (5,2%) do total das importações no 2º trimestre de 2020, apresentam diminuições nas importações, face ao trimestre homólogo.