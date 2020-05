Preços das importações descem 5,9%

Preços dos produtos comprados por Cabo Verde no estrangeiro registaram uma variação negativa de 6,1% em Abril deste ano quando comparado com Abril do ano passado.

Os preços dos produtos importados diminuíram em 5,9%, em Abril deste ano anunciou hoje o INE.

Segundo o documento publicado pelo INE quando comparado com o passado mês de Março "a variação foi de -6,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior. A taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em -1,6%, em Abril de 2020, valor inferior em 2,4 p.p. face ao registado no mês anterior".

O INE explica que as diminuições dos preços mais expressivos "ocorreram nas seguintes categorias de grupos “Bens de Consumo” (-0,3%) justifica-se com a descida dos preços de “produtos alimentares primários” (-0,9%) e “Combustíveis” (-15,4%), justifica-se com a descida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (-15,4%). O aumento de preço na categoria “Bens Intermédios” (5,3%), justifica-se, essencialmente, com a subida dos preços de “produtos transformados para indústrias várias” (13,1%) e “Bens de capital” (1,2%) justificada pela subida de preços de “máquinas” (1,3%)".

Já o valor das exportações, apontou o INE, teve uma descida de 1,6% quando comparado com Março e de 2% quando a comparação é feita com Abril do ano passado.