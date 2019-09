Preços das exportações descem. Das importações também.

Dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados hoje, mostram uma descida dos preços das importações. Exportar também rendeu menos dinheiro em Agosto.

A variação mensal, segundo o INE, foi negativa. Em Agosto, o preço das importações teve uma variação negativa de 0,5%.

“Os aumentos dos preços mais expressivos ocorreram nas categorias de “Bens de Consumo” (1,1%) resultante da subida dos preços de “produtos alimentares primários” (2,7%) e “Bens Intermédios” (4,3%), decorrente, essencialmente, com a subida dos preços de “outros produtos transformados” (25,6%)”, aponta o INE. Em sentido contrário estiveram as categorias “Bens de capital” (-10,8%)" cuja descida é justificada pela descida de preços de “máquinas” (-12,5%) e “Combustíveis” (-0,8%)” pela descida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (-0,8%)”.

A descer esteve também, durante o mês de Agosto, o valor das exportações. “Um decréscimo de 0,5%, face ao mês anterior”, aponta o INE.

No entanto, em termos homólogos, ou seja em relação a Agosto de 2018, as importações ficaram mais caras. O “índice de preços da importação aumentou 0,7%”, diz o INE, que aponta para uma quebra de 3,9% no preço das exportações.