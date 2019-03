Preços das importações desceram em Fevereiro

Comparando com Janeiro, o preço dos produtos importados desceu 2,1% e o das exportações diminuiu 1,7%.

Os números são do Instituto Nacional de Estatística (INE). A importação de produtos foi mais barata em Fevereiro do que em Janeiro. A descida foi de 2,1%.

No entanto, depois de fazer a comparação com Fevereiro de 2018, o INE concluiu que os preços dos produtos comprados por Cabo Verde no estrangeiro estão agora 7,3% mais caros.

O menor custo de importação relativamente a Janeiro ficou a dever-se, diz o INE, às descidas dos preços dos “Bens de Consumo” (-3,3%) explicada essencialmente pela descida dos preços de “produtos alimentares primários” (-5,6%); “Bens de capital” (-5,5%) justificada pela descida de preços de “máquinas” (-5,5%) e “Combustíveis” (-2,6%), justifica-se com a descida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (-2,6%). A travar uma descida mais acentuada estiveram os aumentos dos preços dos “Bens Intermédios” (2,8%), devendo fundamentalmente pela subida dos preços de “peças para material de transporte” (48,5%).

As exportações ficaram mais baratas quando comparadas com Janeiro mas em termos homólogos sofreram um aumento de valor. Diz o INE: "Comparativamente ao mês de fevereiro de 2018, o índice subjacente na exportação registou um acréscimo de 6,0% e o volátil diminuiu 5,3%".