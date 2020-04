Importações e exportações com variações homólogas distintas

Preços das importações e exportações tiveram comportamentos diferentes em Março deste ano. Em termos homólogos as importações ficaram mais caras enquanto as exportações viram o preço descer.

Em Março deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, o índice de preço da importação teve um crescimento de “0,2%, em Março de 2020, valor superior em 0,7 pontos percentuais face ao registado no mês anterior”, avança hoje o Instituto Nacional de Estatística.

Segundo o INE, a variação positiva mensal dos preços das importações fica a dever-se às diminuições dos preços nas categorias de “Bens de Consumo” que registou uma queda de -0,3% e que o INE justifica “com a descida dos preços de “material de transporte” (-3,9%)”. Nos “Bens Intermédios” a queda de -4,1%, “justifica-se, essencialmente, com a descida dos preços de outros produtos transformados” (-15,2%) e “Bens de capital” (1,5%) justificada pela descida de preços de “máquinas” (-2,9%)”.

No entanto, em termos homólogos, “comparado com o mês de Março de 2019, os preços dos produtos importados aumentaram 2,1%”.

Também durante o passado mês de Março de 2020, o índice de preço nas exportações registou um aumento de 0,7% quando se faz a comparação com o mês de Fevereiro. No entanto, o INE adianta que a taxa de variação homóloga do índice de preço das exportações teve uma variação negativa situando-se em -1,9% quando comparada com o mesmo período do ano passado.