"Redes sociais não devem ser donas da verdade", diz Mark Zuckerberg

O fundador e CEO do Facebook falou sobre o conflito vivido entre o Twitter e o Presidente dos EUA, Donald Trump.

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, deu uma entrevista à CNBC (via CNet) onde falou sobre a situação de conflito vivia entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a plataforma rival Twitter.

Apesar do conflito entre as duas partes, o Facebook foi apanhado no ‘turbilhão’ e é também visado na ordem executiva assinada esta quinta-feira por DonaldTrump, a qual surgiu no seguimento de terem sido contestados ‘tweets’ do Presidente dos EUA. Sobre a situação, Zuckerberg explicou a filosofia adoptada pelo Facebook, que diz respeito apenas aos piores casos, como discurso que incite à violência.

Para Zuckerberg, o objectivo do Facebook “não é avaliar as palavras sobre se algo é levemente verdadeiro ou falso” na política, até porque esta já é amplamente escrutinada pelo jornalismo. “Acho que o Facebook ou plataformas de Internet no geral não devem ser donos da verdade”, afirmou Zuckerberg.