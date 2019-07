​Steve Wozniak tem um conselho para si: saia do Facebook!

​Steve Wozniak, co-fundador da Apple, pede para que as pessoas abandonem o Facebook. A afirmação foi feita em entrevista ao TMZ, nos Estados Unidos.

A afirmação é baseada na falta de privacidade da plataforma. “Quem sabe se o meu smartphone está a ouvir tudo isto agora?”, questionou.

“Existem muitos tipos diferentes de pessoas, e alguns dos benefícios do Facebook valem a perda de privacidade. Mas para muitos como eu, a minha recomendação é: devemos descobrir uma maneira de sair do Facebook. Eles podem medir o seu batimento cardíaco com laser, eles podem ouvi-lo com muitos dispositivos", disse.

Wozniak está preocupado com o facto de as pessoas pensarem que têm conversas privadas, mas que isso já não acontece, porque os serviços são gratuitos.

“Deixe-me pagar uma certa quantia e mantenha os meus dados mais seguros e privados do que todos os outros que entregarem esses dados aos anunciantes”, sugeriu.