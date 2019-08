Facebook pode estar prestes a receber mais multas milionárias

A Comissão de Protecção de Dados da Irlanda tem um total de 11 casos diferentes contra a gigante tecnológica.

A União Europeia estará perto de completar a investigação aberta ao Facebook depois da entrada em cena do Regulamento Geral de Protecção de Dados em maio de 2018, com o The Wall Street Journal a apontar que podem estar a caminho mais multas milionárias.

A entidade encarregue destas investigações é a Comissão de Protecção de Dados da Irlanda, país onde o Facebook tem actualmente a sua sede europeia. De acordo com a publicação norte-americana, a entidade reguladora tem neste momento 11 casos contra a gigante tecnológica de Mark Zuckerberg.

Uma multa aplicada no âmbito do Regulamento Geral de Protecção de Dados pode chegar a 4% da receita global da empresa em questão no ano transacto, o que no caso do Facebook significa que pode ser de dois mil milhões de euros.