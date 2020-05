Depois de acusar Twitter, Trump ameaça encerrar redes sociais

O Presidente dos EUA acredita que as plataformas digitais “silenciam as vozes conservadoras”.

O Presidente dos EUA, DonaldTrump, não ficou satisfeito por ter tido ‘tweets’ seus classificados como ‘fakenews’, acusando o Twitter de “interferir com as eleições presidenciais de 2020”

O descontentamento de Trump parece estender-se a outras redes sociais e afirma num dos seus mais recentes ‘tweets’ estar a considerar encerrar todas as plataformas digitais deste tipo.

“Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais silenciam as vozes conservadoras. Iremos regulá-las fortemente ou encerrá-las antes de permitir que isto aconteça. Vimos o que tentaram fazer, e falharam, em 2016. Não podemos deixar que uma versão mais sofisticada disso aconteça novamente”, pode ler-se no ‘tweet’ de Trump

O Presidente dos EUA aproveitou estes ‘tweets’ para voltar a falar sobre os votos por correspondência, indicando que seriam motivo para “fazer batota, fraude e roubos” e que “ganharia quem fizesse mais batota”.