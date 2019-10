Situação da Huawei com os EUA pode estar prestes a mudar

O Presidente Donald Trump parece estar pronto para começar a emitir licenças que permitam contornar o bloqueio.

A administração Trump está alegadamente a preparar-se para emitir licenças que permitirão a determinadas empresas norte-americanas recomeçar a negociar com a Huawei.

Dizem fontes próximas ao The New York Times que a decisão de aprovar as licenças partiu do próprio Presidente Donald Trump numa reunião na semana passada, o que permitirá a empresas contornar o bloqueio aplicado pelos EUA no mês de maio.

As licenças em questão poderão ajudar a Huawei a recuperar o apoio da Google e voltar a contar com os serviços da empresa no seu próximo smartphone, o Mate 30. O dispositivo está previsto para o mês de Novembro e, quando foi anunciado em Setembro, foi referido que caso a situação da Huawei não sofresse alterações, a empresa contaria com a sua própria loja virtual para apps.