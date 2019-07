O Departamento de Comércio dos EUA apenas emitirá licenças em situações que não ameacem a segurança nacional do país.

O secretário do Departamento de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, esclareceu a nova posição relativamente à Huawei e clarificou como é que as empresas norte-americanas terão permissão para negociar com a empresa chinesa.

Ross apontou que a Huawei continuará na ‘lista negra’ dos EUA e que o seu departamento apenas “emitirá licenças quando não houver ameaça à segurança nacional dos EUA”, conta o The Verge. Ou seja, as empresas norte-americanas apenas poderão vender equipamentos à Huawei sob determinadas circunstâncias, colocando-se ainda algumas dúvidas sobre quais delas é que colocam em risco a segurança do país.

O discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump, durante a reunião do G20 a propósito do retomar das negociações comerciais com a China deu a entender que a posição relativamente à Huawei havia ficado mais relaxada. Porém, parece que ainda vai demorar um pouco mais até a situação regressar ao normal.