Huawei faz novo apelo para ser retirada da ‘lista negra’ dos EUA

A empresa chinesa é considerada um risco para segurança nacional.

A Reuters está a avançar com a notícia de que a Huawei apelou mais uma vez à Comissão Federal de Comunicações dos EUA para que fosse retirada da ‘lista negra’ do país, onde é considerada um risco para a segurança nacional.

A iniciativa foi considerada pela Huawei como sendo “ilegal e mal orientada”. De recordar que, de momento, as operadoras de zonas rurais estão proibidas de usar subsídios federais para comprar equipamento da Huawei.

A empresa chinesa teve recentemente um ‘balão de oxigénio’ proveniente do Reino Unido, que aprovou a participação da Huawei na construção da infraestrutura 5G do país. A decisão do governo britânico foi vista como um ‘desafio’ à posição dos EUA, que tem procurado convencer os respectivos aliados a adoptarem as mesmas medidas em relação à Huawei.