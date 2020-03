Huawei espera uma queda de 20% nas vendas de 2020

Este pode ser o ano em que a empresa chinesa sentirá o efeito da ‘lista negra’ dos EUA.

Depois de um ano de sucesso em que vendeu mais de 240 milhões de smartphones, parece que em 2020 a Huawei espera sofrer o impacto da inclusão na ‘lista negra’ dos EUA.

De acordo com fontes do site The Information, a empresa chinesa espera ter uma baixa de 20% nas suas vendas do ano, prevendo vender entre 190 e 200 milhões de dispositivos móveis ao longo do ano.

Como nota o Engadget, o facto de a série P30 ainda contar com serviços da Google ajudou a que os clientes da Huawei tivessem uma opção de recurso. Mas, dado que este ano é previsto que todos os novos smartphones da empresa estejam impedidos de aceder aos serviços da Google, é possível que assistamos a uma alteração nas intenções de compra.