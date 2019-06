Gigantes norte-americanas contornam proibição de Trump e continuam a vender à Huawei

A ​Microsoft e a Intel confirmaram que vão continuar a lançar actualizações de segurança para computadores da Huawei.

“Continuamos com o compromisso de providenciar experiências de consumidores excepcionais. A nossa avaliação inicial da decisão relativa à Huawei indicou que podemos continuar a oferecer actualizações de software da Microsoft aos clientes com dispositivos da Huawei”, pode ler-se no comunicado da Microsoft.

Por seu lado, a Intel também confirmou que continuará a lançar actualizações para os clientes que tenham portáteis Huawei.

A imprensa internacional revela que multinacionais com sede nos EUA terão encontrado forma de contornar as proibições impostas pelo Presidente Trump e continuam a exportar componentes para a marca chinesa.

Em causa está o facto de nem sempre os bens produzidos pelas empresas norte-americanas noutros países serem considerados made in USA. E, no caso dos componentes em que isso acontece, não se encontram abrangidos pelas regras impostas pela Casa Branca.

Perante este facto, grandes empresas norte-americanas terão decido continuar a exportar estes produtos para a China.