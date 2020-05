Ligações aéreas inter-ilhas serão retomadas a partir do dia 30 de Junho, incluindo Santiago

O primeiro-ministro anunciou hoje as novas regras para os próximos tempos. Entre as medidas está previsto que as ligações aéreas inter- ilhas sejam retomadas a partir do dia 30 de Junho, incluindo em Santiago.

O anúncio foi feito numa declaração ao país sobre o plano de desconfinamento, em que Ulisses Correia e Silva ratificou o fim do estado de emergência em Santiago.

“O fim do estado de emergência representa mais liberdade, mas ao mesmo tempo um aumento de responsabilidade de cada cidadão no cumprimento de regras que reduzam os riscos de infecção, de contágio e propagação do vírus”, discursou.

Mesmo com o fim de emergência, Ulisses Correia e Silva informou que se mantêm em vigor algumas restrições como a interdição do transporte marítimo e aéreo de passageiros com origem e destino em Santigo (até ao fim do mês de Junho), a interdição do acesso e frequência às praias de mar e a interdição do funcionamento de bares.

Por esse motivo, continuou, o levantamento das restrições previstas no plano de desconfinamento tem uma calendarização diferente para Santiago em relação às outras ilhas.

De acordo com o governante, na cidade da Praia serão continuadas as acções em curso nos diversos bairros mediante a massificação da realização de testes rápidos e testes laboratoriais, do reforço da fiscalização e da sensibilização comunitária.

O plano de desconfinamento , aprovado pelo executivo, levanta restrições impostas pelo estado de calamidade, de uma forma programada e calendarizada.

Entre as restrições levantadas gradualmente, apontou Correia e Silva, está a da limitação do horário de funcionamento dos restaurantes fixada até às 21 horas, no dia 1 de Junho, em todo o território nacional. Além disso, as ligações aéreas inter-ilhas que serão retomadas a partir do dia 30 de Junho, incluindo Santiago e as ligações marítimas para o transporte de passageiros, com origem e destino na Boa Vista, a partir do dia 1 de Junho.

Também “as ligações marítimas para o transporte de passageiros, com origem e destino em Santiago, são retomadas a partir do dia 30 de Junho".

Já "Os eventos culturais e desportivos como festas, festivais e jogos das diversas modalidades, são retomados no dia 31 de Outubro”, enumerou.

Ulisses Correia e Silva disse ainda que serão definidos normas e procedimentos permanentes de segurança sanitária a cumprir nos restaurantes, bares, hotéis, lojas, ginásios, academias, escolas de prática desportiva, museus, centros culturais, eventos desportivos e culturais; em visitas em lares e centros de idosos, hospitais, estabelecimentos prisionais, entre outros sectores e actividades.

“Um quadro de incentivos está a ser criado para apoiar as empresas e outras organizações privadas no esforço de adaptação da sua atividade às novas exigências e normas impostas no Plano de Desconfinamento”, revelou.

Cabo Verde regista 390 casos de COVID-19, sendo 331 na ilha de Santiago , 56 na Boa Vista, três em São Vicente, e quatro óbitos.