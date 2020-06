Ribeira Grande com dois testes rápidos positivos. "Ainda não podemos dizer se são casos de COVID-19" - delegada de Saúde

A delegada de Saúde da Ribeira Grande, Florentina Lima, confirmou hoje a existência de duas pessoas com testes rápidos positivos, mas esclareceu que só poderá dizer se são casos de COVID-19 quando receber os testes PCR.

Trata-se de um casal vindo da ilha do Sal que foi posto em isolamento, juntamente com mais quatro pessoas com quem contactaram, mas que testaram negativo no teste rápido a que foram submetidos.

Florentina Lima disse à Inforpress que os testes PCR destas seis pessoas foram enviados ao laboratório de virologia de São Vicente e que espera ter os resultados ainda hoje à tarde.

Durante três dias foram feitos testes rápidos a várias pessoas regressadas da ilha do Sal e só foram encontrados dois casos positivos.