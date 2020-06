Cabo Verde realizou até o momento mais de 20 mil testes de COVID-19

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, avançou hoje que até o momento já foram realizados mais de 20 mil testes de diagnóstico de COVID-19, entre testes rápidos e testes PCR.

Arlindo do Rosário fez esta afirmação durante o período de perguntas. Conforme disse a estratégia de combate ao novo coronavírus adoptada pelo executivo, está alinhada com as orientações da OMS, que consiste em prevenir, testar, identificar, isolar, tratar.

“Nós temos um trabalho que começou muito antes do aparecimento do primeiro caso em Cabo Verde e continua. A vertente preventiva é fundamental, estamos a testar, aumentando a capacidade de testar. Já testamos mais de 20 mil, entre testes rápidos e testes PCR”, declarou.

O ministro da tutela, memorou que o governo que devido ao aumento do número de casos, o governo alargou para São Vicente um laboratório de testes PCR e que pretende alargar para outras ilhas, nomeadamente para o Sal, Boa Vista e Fogo.

Isto, justificou, devido a condição arquipelágica de Cabo Verde e o facto do governo querer encontrar respostas “o mais rápido possível”, evitando uma demora que pode perturbar todo o tratamento e controlo da cadeia de transmissão.

O ministro da Saúde revelou ainda que foram contratados 537 novos trabalhadores da saúde para dar respostas à pandemia.