COVID-19: Cabo Verde regista sexto óbito (em actualização)

Faleceu este domingo, no Sal, um homem de 50 anos infectado pelo novo coronavírus. O paciente, de acordo com as autoridades de Saúde, padecia de outros problemas de saúde.

A informação foi avançada esta tarde, na conferência diária sobre a COVID-19 em Cabo Verde, peloDirector do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças. O funeral já foi realizado, sem a presença da família, indicou também Jorge Barreto. Apesar de o paciente já ter falecido no domingo passado, só hoje houve confirmação de que se tratava uma caso associado ao novo coronavírus. (em actualização)

