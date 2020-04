Novo caso positivo de COVID-19 registado na cidade da Praia

O Ministério da Saúde e da Segurança Social acaba de anunciar o aparecimento de mais um caso confirmado de COVID-19, na cidade da Praia.

Trata-se de um indivíduo de 43 anos, de nacionalidade cabo-verdiana e residente em Ponta d´Agua.

Segundo a nota do Ministério da Saúde e da Segurança Social, o doente encontra-se internado em isolamento no Hospital Agostinho Neto e apresenta um quadro de infecção respiratória moderada.

A mesma fonte indica ainda que as medidas para identificação e seguimento de contactantes, a fim de se evitar a propagação da doença, estão a ser tomadas pela Delegacia de Saúde da Praia com o apoio dos serviços centrais, do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros e da Polícia Nacional.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social exorta ainda, no comunicado, toda a população, ao cumprimento do confinamento domiciliar e implementar as outras medidas preventivas.

Cabo Verde regista, até este momento 56 casos positivos da COVID -19, 51 na Boa Vista, quatro na cidade da Praia e um em São Vicente.

Ontem, o Presidente da República prorrogou o fim do estado de emergência para 2 de Maio, nas ilhas com casos positivos, e 26 de Abril para as restantes.