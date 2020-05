Mais 11 novos casos de COVID -19 na Praia

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que surgiram mais 11 casos positivos de COVID-19, no concelho da Praia, entre as amostras analisadas no laboratório de virologia, ontem, 4 de Maio.

Segundo a mesma fonte, do teste a 61 amostras, 13 tiveram resultados positivos, correspondendo 11 a casos novos,todos no concelho da Praia, e dois a testes de controlo do Hospital Agostinho Neto. As restantes 41 amostras testaram negativo: 36 da Praia, três de Santa Catarina, uma de Tarrafal de Santiago e uma da ilha do Fogo. Há ainda sete amostras pendentes, quatro da Praia, três do Fogo e uma de Tarrafal de Santiago. Conforme a mesma fonte, até este momento todos os casos activos estão em isolamento institucional e a evoluir bem. Cabo Verde regista até este momento 186 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 127 na ilha de Santiago (124 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente. Dos 186 casos confirmados no país registam-se 37 recuperados e dois óbitos.

