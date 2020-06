Mais 34 casos de COVID- 19 em Cabo Verde

Cabo Verde contabiliza 536 casos positivos de COVID-19. A cidade da Praia regista, hoje, 29 novos casos, Santa Cruz um, e quatro na ilha do Sal.

Os dados foram divulgados hoje, pelo Ministério de Saúde e de Segurança Social, no comunicado diário sobre a situação epidemiológica no país.

Das 152 amostras examinadas no laboratório de virologia, ontem, surgiram, então, mais 34 casos de COVID-19, sendo 29 na Praia, um em Santa Cruz e quatro na ilha do Sal (Hospital Ramiro Figueira). As restantes amostras testaram negativo e há sete amostras pendentes.

Foram ainda realizados dois exames de controlo de doentes em seguimento cujos resultados se mantiveram positivos, sendo um da Praia e um de Santa Cruz.

Com estes novos dados, o país passa a contabilizar, neste momento, 536 casos acumulados de COVID-19, 239 recuperados e cinco óbitos.

A tutela informa que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social apela às pessoas para que fiquem em casa e que tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.