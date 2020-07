COVID-19: Dez casos em Santiago

Em 172 amostras analisadas nos dois laboratórios da Praia e São Vicente foram detectados 10 casos positivos, todos em Santiago.

A Praia registou, hoje, mais nove casos de infecção pelo novo coronavírus e a Calheta de São Miguel registou um caso positivo. Isto num total de 92 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da Praia. São Domingos e São Salvador do Mundo tinham 3 amostras em análise que se revelaram negativas.

Já no laboratório de São Vicente foram analisadas 80 amostras 69 de São Vicente e 11 de Santo Antão. Todas tiveram resultado negativo.

Com esta actualização, Cabo Verde passa a contar com um total acumulado de 1552 casos e 18 óbitos.

As autoridades de saúde voltam a apelar para que sejam cumpridas as regras de distanciamento social "e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19"