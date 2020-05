27 casos novos de COVID-19, todos na Praia

Numa nota enviada hoje, o Ministério da Saúde e da Segurança Social confirma o registo de mais 27 novos casos positivos de COVID- 19, no concelho da Praia.

Com a nova actualização, a cidade da Praia tem até este momento 156 casos positivos de COVID- 19.

De acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social, das 86 amostras analisadas no laboratório de virologia esta quarta-feira, os testes a 30 deram positivos, sendo que 27 são casos novos e três fazem parte do controlo dos doentes em isolamento. Todos esses casos positivos estão na Praia.

Segundo a tutela da saúde, 48 amostras da Praia e seis de Tarrafal de Santiago, testaram negativo. E há ainda duas amostras pendentes de Tarrafal de Santiago.

O número de casos de COVID - 19 em Cabo Verde sobe para 218, sendo 38 recuperados e dois óbitos.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social aproveito ainda para apelar as pessoas para que fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID- 19.