São Vicente: Homem de 27 anos desaparecido no mar desde segunda-feira

A Guarda Costeira iniciou às 06:00 de hoje as buscas do mergulhador Kevin dos Santos, 27 anos, cujo alerta de desaparecimento no mar, em São Vicente, foi dado às autoridades cerca das 22:00 de terça-feira, 07.

O pai do jovem mergulhador, Rui Jorge dos Santos, foi quem deu o alerta e à Inforpress explicou que o filho saiu para o mar, nas imediações da Cova de Inglesa, nas traseiras do Complexo de Pesca da Cova de Inglesa, cerca das 11:00 de segunda-feira, 07, um hábito diário, sendo o mergulho seu modo de vida. “Às vezes regressava à noite e como na segunda-feira já passava das 21:00 e ele não tinha dado sinais, decidi dar o alerta junto das autoridades”, contou Rui Jorge dos Santos, que informou ainda que um apetrecho do filho, uma bóia de mergulho, foi encontrada nas imediações da praia da Galé. O jovem mergulhador reside em Dji d’Sal, perto do sítio de onde saía para o mar, e é pai de duas filhas menores, zona que se encontra mergulhada na consternação, mas ainda com esperança de encontrar o jovem mergulhador, até porque, como referiu o pai, “a esperança é a última a perder”. As buscas prosseguem e, para além de uma embarcação da Guarda Costeira, um grupo de mergulhadores amigos da família também ajudam no processo na zona costeira da Cova de Inglesa à Galé.

