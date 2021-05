Guarda Costeira investiga encalhe de patrulha em evacuação médica

A Guarda Costeira abriu uma investigação para apurar as causas do acidente com um navio-patrulha de 15,5 metros de comprimento que encalhou na noite de sexta-feira em São Vicente, durante uma evacuação médica.

Em comunicado emitido pelo Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento, a Guarda Costeira refere que o incidente ocorreu cerca das 21:30 de sexta-feira, quando o navio-patrulha “Espadarte sofreu uma avaria, que acabou por resultar no seu encalhe na zona da Baía das Gatas”, na ilha de São Vicente. O navio estava a realizar uma evacuação médica da ilha de São Nicolau para a ilha de São Vicente, onde acabou por encalhar. O comunicado acrescenta que o paciente e os seus acompanhantes - a mulher e um enfermeiro - “foram resgatados pelos bombeiros”, por terra, e seguiram viagem para o hospital na cidade do Mindelo, São Vicente. “Toda a guarnição já se encontra em terra”, prossegue o comunicado, acrescentando que “vai ser aberta uma investigação para apurar as causas do acidente”. Fonte ligada às operações de desencalhe em curso disse à Lusa que no local encontra-se o navio-patrulha “Djéu” e o rebocador “Monte Cara”, na tentativa de remover o navio, encalhado junto às rochas, próximo de terra.

