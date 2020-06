São Vicente: Jovem de 16 anos morre por afogamento na praia do Lazareto

Um jovem de 16 anos perdeu a vida este domingo por afogamento na zona do Lazareto, em São Vicente, tendo o corpo sido resgatado no final da tarde de ontem pela Guarda Costeira (GC).

Segundo o coordenador de missão, o tenente Ivo Rodrigues, a GC foi accionada por volta do meio-dia pelos bombeiros municipais para apoio na busca de Tiago Santos, que, alegadamente se deslocara ao local com amigos para tomar banho, mas estes perderam o contacto visual com o jovem, quando ele estava na água.

A mesma fonte avançou à Inforpress, ao tomarem conta da ocorrência foram accionadas as pequenas embarcações da Guarda Costeira e a da Polícia Marítima que se dirigiram ao local e iniciaram-se as buscas logo de seguida com o auxílio de dois mergulhadores civis que se encontravam perto da zona.

“Posteriormente, juntaram-se às buscas dois mergulhadores profissionais da Guarda Costeira e mais um terceiro, civil, ficando a equipa de busca com um total de cinco mergulhadores até às 15h00”, explicou Ivo Rodrigues.

As buscas foram suspensas por algum tempo e retomadas às 17h00 com apenas os dois mergulhadores da Guarda Costeira.

A equipa, segundo Ivo Rodrigues, conseguiu encontrar o jovem desaparecido, já sem vida, por volta das 18h00 na mesma praia, muito frequentada por banhistas durante o Verão .