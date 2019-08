​Guarda Costeira salva pescadores e embarcação à deriva

A Guarda Costeira resgatou, com sucesso, esta quinta-feira, 15, uma embarcação de boca aberta com três pescadores a bordo. O bote, de nome “Artemisio” encontrava-se à deriva, devido a uma avaria, três milhas a noroeste de São Vicente.

De acordo com um comunicado emitido esta manhã pela instituição, o alerta foi dado, via telefone, por volta das 14:10 de ontem por um familiar ao Operador de Serviço do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento – JRCC.

De seguida, às 16:35, a Guarda Costeira accionou o navio SAR “Ponta Nho Martinho, atracado no Porto Grande, para proceder à operação de busca e resgate.

“O Navio SAR “Ponta Nho Martinho saiu do Porto Grande às 16:35, em direcção ao local, a fim de iniciar as buscas. O (familiar) Sr. Carlos Alberto de Pina embarcou no Navio da Guarda Costeira, a fim de auxiliar na localização da Embarcação de boca aberta. Para o efeito, mantivemos contacto permanente com a embarcação de boca aberta por via de telemóvel”, lê-se na nota.

Após a sua localização, a três milhas náuticas a noroeste da ilha de São Vicente, a Guarda Costeira procedeu ao resgate dos três pescadores que foram transportados em segurança até ao cais de pesca do Mindelo, tendo a missão sido concluída às 18:45. Em duas horas de operação, também todos os pertences dos pescadores foram salvos e levados em segurança para o cais de pesca, de onde foram recebidos por familiares, amigos e conhecidos, “com enorme satisfação”.