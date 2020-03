​Guarda Costeira garante que não há saída de embarcações da Boa Vista

O comandante da Guarda Costeira assegura que não há registo de saída embarcações da Boa Vista. Garantia dada, esta noite, em São Vicente, por Pedro Santana.

“Desde que foi decretada a quarentena, estamos a fazer de tudo para que não haja entrada e saída de embarcações, atá este momento, não temos conhecimento de qualquer embarcação”, afirma.

Desde ontem que agentes da Guarda Costeira, em parceria com outras autoridades marítimas, garantem a fiscalização de Boa vista, Maio, Santiago e Sal, com meios terrestres e marítimos, para impedir a navegação para a ilha das dunas, que se encontra em quarentena, devido aos casos de infecção por Covid-19 registados naquela ilha.

“Neste momento, a Guarda Costeira, em coordenação com a Policia Marítima, o IMP e a unidade de inspecção estão a fazer um esforço tremendo, quer em terra quer em mar, para patrulhar toda a área da Boa Vista, com o navio Guardião a patrulhar a zona sul até Sal Rei e áreas de navegação naquele sitio (…) Estamos a fazer um trabalho no sentido de impedir a navegação de e para a ilha de Boa Vista”, assegura.

Sobre a detenção de um bote, realizada hoje na ilha do Maio, segundo Pedro Santana, tratou-se de uma embarcação com dois pescadores, provenientes de Santiago, que estavam a transportar passageiros, prática considerada crime.

“Registou-se, sim, a detenção, no Maio, de dois pescadores provenientes da ilha de Santiago, que estavam a transportar passageiros, pois tal pratica é crime previsto e punido pela nossa lei penal. Os dois pescadores detidos no Maio estavam a pescar e iam regressar a casa, Boa Vista”, explica.

Quanto à informação de existirem em Santa Cruz pessoas que vieram da Boa Vista, nos últimos dias, o responsável da Guarda Costeira indica que viajaram antes da imposição da quarentena.

“Destas, cinco já foram identificadas pelas autoridades e estão a ser monitorizadas, de acordo com o protocolo adoptado”, assegura.

Pedro Santana alerta a população para que informe as autoridades sobre qualquer embarcação suspeita que esteja fundeada nas baías. Por outro lado, recorda que o transporte de passageiros em embarcações de pesca é crime.

“Com o estado de contingência, as medidas podem ser agravadas, podendo o infractor ser detido e perder a embarcação”, afirma.

A Boa Vista já registou três de coronavírus, todos importados. A ilha é, até agora, a única com casos confirmados. O governo colocou a Boa Vista em quarentena até quatro de Abril.