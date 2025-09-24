Voz dos cidadãos deve ser escutada com atenção, diz Presidente da República

José Maria Neves comentou as manifestações deste sábado, do movimento Di Povo pa Povo. Descontentamento, diz Chefe de Estado é o resultado das más prestações dos serviços públicos.

“Estamos num Estado de Direito Democrático e a voz dos cidadãos e da sociedade civil é, deve ser, sempre bem vinda. Mesmo que fosse um só cidadão a manifestar-se, a sua voz deve ser escutada com atenção e consequência”, escreveu o Presidente da República na sua página do Facebook, numa análise feita às manifestações de sábado, que fizeram centenas de cabo-verdianos sair às ruas da Praia, São Vicente, Santo Antão, Sal e Boa Vista.

Manifestações pacíficas para mostrar que são necessárias mudanças na educação, saúde, transportes, abastecimento de energia e de água e recolha do lixo.

Para José Maria Neves, “esse descontentamento resulta de más prestações de serviços públicos essenciais e que condicionam grandemente a vida das pessoas, os negócios, o turismo, enfim toda a economia e a qualidade de vida das pessoas”.

Segundo o Presidente da República, a democracia exige também responsabilidades. “Num Estado fiscal como o nosso, onde os cidadãos estão obrigados a pagar impostos e a cumprir os seus deveres constitucionais, é preciso promover e defender os direitos fundamentais e assacar responsabilidades - políticas, criminais ou civis - aos decisores públicos a todos os níveis”.

O Chefe de Estado escreveu ainda que saudava todos os que pacificamente se manifestaram e mostraram “corajosamente” o seu descontentamento. “Espero que as autoridades competentes considerem os alertas que têm chegado de muitos espaços da sociedade civil e dos cidadãos, nas ilhas e na diáspora”, concluiu.