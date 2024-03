Presidente da República prestigia 3ª edição da “Gala 2Mo 2Tom”

O Presidente da República, José Maria Neves, vai estar presente hoje, na 3ª edição da “Gala 2Mo 2Tom”, que irá homenagear dois compositores de músicas religiosas, mas também angariar fundos para a construção de um centro social.

Promovida pela Paróquia de São José, o evento terá lugar na Assembleia Nacional enquadrado nas festividades da paróquia de São José, sita no bairro de Tira Chapéu, que este ano será celebrada a 17 de Março.

Segundo a Presidência da República, o Chefe de Estado associa-se a esta iniciativa que pretende, anualmente, fomentar e revitalizar valores sociais, morais e éticos e promover hábitos culturais centrados na apreciação da música sacra dentro da comunidade.

segundo a Inforpressa, a directora do evento, Zuleica Lopes, adiantou que o concerto musical terá como base o coro paroquial de São José e o coro convidado de São João Baptista e será suportado por uma banda.

“O objectivo primeiro é homenagear dois compositores da nossa música religiosa, o Frei Andrade, e o senhor Mário Vaz”, esclareceu a responsável que assegurou que a ideia é contribuir para a valorização da música religiosa, uma vez que, observou, estas normalmente são ouvidas somente através da igreja, pelo que a intenção é apresentar à sociedade estes compositores e, ao mesmo tempo, a realçar essas canções.

“A gala tem um carácter solidário porque também por detrás dela temos um outro objectivo que é poder angariar fundos que contribuam para a construção de um centro social que vai dar resposta aos desafios da comunidade de Tira Chapéu e outros bairros pertencentes à paróquia, como Bela Vista, Alto da Glória e Terra Branca, onde existem muitos problemas sociais”, precisou.

Neste sentido sublinhou que o objectivo é construir um centro social de apoio às famílias da paróquia de São José, mas também de toda a sociedade no geral, voltado, sobretudo, para as crianças, jovens e mães solteiras

Na ocasião reconheceu que só com a gala não vai ser possível avançar este projecto, pelo que serão necessários outros apoios.

A III edição da “Gala 2Mo 2Tom” vai acontecer na Assembleia Nacional hoje, sábado, 02 de Março, às 19:00 e os bilhetes de entrada foram vendidos a um preço simbólico de 600 escudos adulto e 200 escudos crianças, no primeiro lote, sendo que na porta vão custar mil escudos, mas conforme informou a directora do evento, neste momento estão praticamente esgotados.

Segundo a directora do evento, o projecto de construção do centro social tem um custo orçamental de 15 a 17 mil contos, pelo que a sua construção dependerá de financiamentos conseguidos junto de padrinhos, do Governo, de instituições e da própria sociedade em geral.