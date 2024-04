Alunos da Boston Arts Academy realizam trabalho comunitário na escola de Tinteira

A escola de ensino básico obrigatório (EBO) de Tinteira, município de Santa Catarina do Fogo, foi alvo de uma intervenção por parte de um grupo de alunos da Boston Arts Academy dos Estados Unidos da América.

A delegação constituída por 11 alunos com idade que oscila entre os 15 e 17 anos, acompanhados por três professoras chegou sábado, 13 de Abril, ao município de Santa Catarina e de imediato começaram os trabalhos de pintura das duas salas de aulas da escola de Tinteira, que, segundo a representante da missão, Sabina Miranda, deve ficar concluído esta segunda-feira, 15.

Segundo a mesma fonte, antes de Tinteira, o grupo de alunos esteve na Cidade da Praia onde também pintaram duas escolas de ensino básico obrigatório, observando que o objectivo é dar aos alunos da Boston Arts Academy oportunidade de servir as comunidades.

Na ilha do Fogo, explicou Sabina Miranda, com ajuda do delegado do Ministério da Educação em Santa Catarina do Fogo, a escolha recaiu sobre a escola de Tinteira por ser a que tem maior necessidade.

Todo o material necessário à pintura das salas de aula de Tinteira foi adquirido pelo grupo, à semelhança do que aconteceu na Cidade da Praia.

Sabina Miranda disse que anualmente a escola escolhe um país para realização de trabalhos comunitários, salientando que em 2023 um grupo de alunos esteve em Porto Rico e este ano em Cabo Verde, acreditando que haverá mais oportunidades no futuro.

Independentemente de regressar ou não, a representante disse que os alunos e professores fizeram a inventariação das necessidades quer da escola de Tinteira como das duas na Cidade da Praia alvos de intervenção e no regresso vão encontrar forma de ajudar estes estabelecimentos de ensino.

Com relação à escola de Tinteira, além da pintura necessita de intervenções a nível das instalações sanitárias, portas, quadro, assim como de materiais escolares.