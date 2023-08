Chuvas trazidas pela onda tropical deverão ter maior incidência em São Antão, São Nicolau e São Vicente

Após o anúncio de ontem, o Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica (INMG) lembrou hoje que arquipélago continuará sob a influência de uma onda tropical, de 29 de Agosto a 01 de Setembro. A onda tropical, que se deslocando sentido Oeste-Noroeste apresenta probabilidade de evoluir para uma depressão tropical.

"Prevê-se a sua intensificação, com ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes em regime de aguaceiros acompanhado de trovoadas, inicialmente nas Ilhas Orientais (Sal, Boavista e Maio) a partir de hoje, dia 29 de Agosto no período da tarde/noite, abrangendo gradualmente as restantes Ilhas, com maior incidência nas Ilhas de Barlavento Ocidental (São Nicolau, São Vicente e Santo Antão)", especifica o INMG em comunicado.

Espera-se também o aumento significativo do vento e agravamento do estado do mar, sobretudo em Barlavento e Sul do Arquipélago.