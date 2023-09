CV Interilhas suspende operações entre Santiago e Maio devido a Onda Tropical

A CV INTERILHAS informou hoje que as operações marítimas Santiago-Maio- Santiago estão suspensas. Essa medida foi tomada devido à influência de uma onda tropical que se desloca no sentido Oeste-Noroeste, com a possibilidade de evoluir para uma depressão tropical.

Em comunicado, a empresa informa a todos os clientes que está a acompanhar junto das autoridades competentes o evoluir das condições do mar. De referir que o Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica (INMG) anunciou que o arquipélago está sob a influência de uma onda tropical. A onda tropical, que se deslocando sentido Oeste-Noroeste apresenta probabilidade de evoluir para uma depressão tropical e também a National Hurricane Center, dos EUA, alertou que há fortes probabilidades de a baixa pressão que afecta Cabo Verde evoluir para depressão tropical.

