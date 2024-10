Protecção Civil aconselha medidas preventivas diante da influência de onda tropical

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) emitiu um alerta para a população sobre a necessidade de redobrar os cuidados preventivos nos próximos dias, devido à passagem de uma onda tropical entre 10 e 12 de Outubro.

Numa publicação feita hoje no Facebook, o SNPCB aconselha a adopção de medidas preventivas, incluindo a limpeza das saídas de água para evitar inundações e enxurradas.

"Assim sendo, o SNPCB aconselha a população a redobrar as medidas preventivas, limpando as saídas da água, evitar cruzar enxurradas durante fortes chuvas, não atravessar áreas inundadas pois a correnteza pode ser perigosa e arriscada", lê-se.

A instituição alerta para redobrar a atenção no trânsito, pois as estradas podem tornar-se escorregadias durante as chuvas, reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente e fazendo sinais com os faróis para melhor visibilidade.