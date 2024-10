​Ventos fortes atingirão São Nicolau, São Vicente e Santo Antão nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou para a continuação de ventos fortes provenientes de Este, com velocidades superiores a 45 km/h e rajadas, que afectarão principalmente as ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santo Antão nas próximas horas.

Segundo o INMG, estes ventos deverão prolongar-se durante a noite e madrugada, enquanto uma Onda Tropical, associada a um centro de Baixas Pressões Atmosféricas, continua a condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago de Cabo Verde.

O centro da Onda Tropical foi localizado esta manhã na região entre Fogo e Brava, deslocando-se para Oeste-Noroeste. Desde ontem, chuvas intensas, trovoadas e ventos fortes foram registados em várias ilhas do arquipélago, e as previsões indicam a continuidade deste cenário climático adverso.

Além dos ventos fortes, espera-se também a continuação de chuvas com intensidade variável, muitas vezes sob a forma de aguaceiros, acompanhadas por trovoadas em todo o arquipélago.

A agitação marítima permanece elevada, com previsão de ondas de Este/Nordeste que poderão atingir entre 3 e 5,5 metros de altura, afectando especialmente as ilhas de Barlavento. Este agravamento é esperado para a tarde e noite de hoje, com uma ligeira melhoria prevista para o início da manhã.

O INMG garante que continuará a acompanhar de perto a evolução deste sistema meteorológico, actualizando e divulgando informações à medida que a situação evolui.