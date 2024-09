Cabo Verde sob a influência de uma onda tropical entre hoje e quinta-feira

A informação foi confirmada pela administradora do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, Denise de Pina.

De acordo com o INMG, durante a passagem da onda tropical é previsto a sua intensificação, com ocorrência de chuva de intensidade variável, por vezes em regime de aguaceiros acompanhado de trovoadas, inicialmente nas Ilhas de Sotavento a partir hoje, no período da tarde/noite, abrangendo gradualmente as restantes ilhas.

“Os modelos apontam que vai haver sim a passagem da onda tropical, está previsto até ao período da tarde, depois da hora do almoço, a partir das 16 horas já é possível verificar, temos essa probabilidade de verificar a queda de precipitações, principalmente aqui na zona sul, depois vai passar, vai para a zona ocidental de Barlavento, de Santo Antão”.

O Instituto prevê a intensificação do vento na região de Barlavento, soprando muito fresco com rajadas ocasionais ao longo da manhã de quarta-feira e agravamento do estado do mar a Norte das Ilhas de Barlavento Ocidental.