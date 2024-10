Vento e chuva intensos marcarão o início da noite de hoje e manhã de sexta-feira, alerta INMG

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê uma intensificação “significativa" do vento e da chuva a partir do início desta noite, especialmente nas ilhas do Sal e Boavista. O vento, soprando de Este, poderá ultrapassar os 45 km/h, com rajadas, e se estenderá às outras ilhas de Barlavento durante a madrugada.

Amanhã, sexta-feira, segundo o INMG, aguaceiros e trovoadas afectarão gradualmente todo o arquipélago. Conforme previsto, o estado do tempo até o dia 12 estará condicionado pela passagem de uma onda tropical associada a um centro de baixas pressões atmosféricas. Além dos ventos fortes, o INMG espera um agravamento do estado do mar nas zonas costeiras Leste do Sal e da Boavista, com ondas de até 5 metros, que também atingirão outras ilhas de Barlavento ao longo do dia.

