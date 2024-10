Piroga dá à costa em São Nicolau com duas vítimas mortais e um sobrevivente

Uma piroga deu à costa hoje na ilha de São Nicolau. Há dois mortos e um sobrevivente que se encontra em atendimento médico.

Ao Expresso das Ilhas, o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), Domingos Tavares, avançou que uma pessoa foi encontrada morta dentro da embarcação, enquanto outra estava sem vida fora da embarcação.

O terceiro ocupante foi encaminhado ao Centro de Saúde de Ribeira Brava, onde recebe cuidados médicos.

“Ainda não sabemos a nacionalidade dessas pessoas, não temos dados ainda”, informou Tavares, explicando que a situação está em fase inicial de investigação.

“A equipa que está no terreno está se organizando para ter mais dados e mais informações”, acrescentou.

O alerta sobre a chegada da embarcação foi recebido pelo SNPCB por volta das 10h00 de hoje, segundo Tavares.

De Salientar que Cabo Verde tem sido pontualmente destino de embarcações à deriva com pessoas que arriscam a vida com barcos precários, em alto mar, para chegar à Europa, em fuga da pobreza e violência.

Em Novembro de 2022, uma embarcação com 66 imigrantes senegaleses deu à costa, na ilha do Sal. Em Janeiro de 2023, uma piroga chegou à ilha da Boa Vista com 90 migrantes africanos a bordo, dois deles mortos. Um barco que partiu do Senegal em Julho de 2023, com 101 pessoas, foi encontrado à deriva junto à ilha do Sal, Cabo Verde, em Agosto, com 38 sobreviventes, assistidos e repatriados.

No passado mês de Março de 2024 uma embarcação com 11 pessoas a bordo, deu à costa em São Vicente.