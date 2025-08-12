CV Interilhas faz viagem extra para levar material da Proteção Civil para São Vicente

A CV Interilhas anunciou que irá realizar, hoje uma viagem extraordinária na rota Santiago/São Vicente, destinada ao transporte urgente de apoios e materiais essenciais da Direção Nacional da Proteção Civil.

A medida surge na sequência da declaração de calamidade pública na ilha de São Vicente, com o objetivo de reforçar a resposta às necessidades da população local, conforme um comunicado da empresa publicado no Facebook.

Devido a esta operação, a viagem Santiago/Maio/Santiago, inicialmente prevista para amanhã, 13, às 07h00, será reagendada para as 17h00 do mesmo dia.

A empresa agradeceu a compreensão dos passageiros afectados pela alteração e reafirmou o seu compromisso em colaborar nas ações de apoio à ilha.