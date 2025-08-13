Economia

DNR prorroga prazo de entrega da Declaração Periódica de Rendimentos em São Vicente, São Antão e São Nicolau

PorSheilla Ribeiro,14 ago 2025 17:03

A Direção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) anunciou hoje a prorrogação do prazo de entrega da Declaração Periódica de Rendimentos (DPR) e dos respetivos impostos referentes ao mês de Julho de 2025 para os contribuintes registados nas Repartições de Finanças de São Vicente, Porto Novo (São Antão) e Ribeira Brava e Tarrafal (São Nicolau).

A medida surge na sequência do Estado de Calamidade decretado pelo Governo e aplica-se apenas às regiões mencionadas.

Segundo a DNRE, os novos prazos e eventuais medidas excecionais serão comunicados oportunamente através dos canais oficiais da instituição.

A entidade apelou ainda aos contribuintes para que se mantenham atentos às atualizações e cumpram as novas datas assim que estas forem divulgadas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

DNR DPR São Vicente chuvas Santo Antão São Nicolau Calamidade

Autoria:Sheilla Ribeiro,14 ago 2025 17:03

Editado porAndre Amaral  em  14 ago 2025 17:19

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.