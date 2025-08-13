DNR prorroga prazo de entrega da Declaração Periódica de Rendimentos em São Vicente, São Antão e São Nicolau

A Direção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) anunciou hoje a prorrogação do prazo de entrega da Declaração Periódica de Rendimentos (DPR) e dos respetivos impostos referentes ao mês de Julho de 2025 para os contribuintes registados nas Repartições de Finanças de São Vicente, Porto Novo (São Antão) e Ribeira Brava e Tarrafal (São Nicolau).

A medida surge na sequência do Estado de Calamidade decretado pelo Governo e aplica-se apenas às regiões mencionadas.

Segundo a DNRE, os novos prazos e eventuais medidas excecionais serão comunicados oportunamente através dos canais oficiais da instituição.

A entidade apelou ainda aos contribuintes para que se mantenham atentos às atualizações e cumpram as novas datas assim que estas forem divulgadas.